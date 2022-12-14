Овечкин обошёл легенд НХЛ Курри и Халла по количеству матчей с хет-триками на выезде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для капитана «столичных» эта гостевая встреча стала 15-й в карьере, в которой он забросил три шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ, сравнявшись с Майком Босси. Российский нападающий обогнал легендарных хоккеистов Яри Курри и Бретта Халла (у обоих — по 14). Больше него выездных матчей с хет-триками провели лишь Марсель Дионн (17), Марио Лемье (19) и Уэйн Гретцки (24).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
- 14 декабря 2022
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