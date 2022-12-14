Главный тренер «Вашингтона» высказался об историческом голе Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал исторический, 800-й гол Александра Овечкина.

«Послушайте, то, что он сделал, невероятно, и многие из этих парней были здесь большую часть этого пути, некоторые ещё больше. Это нечто особенное для каждого — быть частью этого события.



Да, мы говорили об этом после матча. Это невероятное достижение. Когда кто-то в карьере может забить 200 голов, это чертовски круто. Но 800 — это нечто, и я думаю, что все просто очень рады за него», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

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