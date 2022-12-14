Главный тренер «Вашингтона» высказался о проблемах Овечкина с голами на старте сезона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о сложностях Александра Овечкина в атаке в новом сезоне НХЛ.

«Это не рутина; он просто делает свою работу. Или он, конечно, не думает только о засухе. Мы не говорим на эту тему много. Он знал, что в какой-то момент он забьёт больше голов.



И в этот раз хет-трик — это что-то особенное. В Чикаго, великом хоккейном городе. Поклонники здесь, в Чикаго, были потрясающими, они приветствовали его.



Знаете что? Это было потрясающе. Было здорово оказаться на скамейке запасных и стать частью этого, частью истории», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.