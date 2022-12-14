Экс-одноклубник Овечкина: в его дебютный год ты знал, что этот парниша войдёт в Зал славы

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Сатерби, выступавший за «столичных» с 2002 по 2007 год, поделился мнением об Александре Овечкине. Экс-хоккеист вспомнил, каким был россиянин в начале карьеры.
«Он самый страстный хоккеист, с которым я когда-либо играл. Он хотел выиграть больше, чем кто-либо, с кем я когда-либо играл… В тот первый год было много матчей, когда ты сидел на скамейке запасных и знал, что смотрите что-то нелепое и что-то, что большинство игроков не могут сделать, — и ты знал, что этот парниша продолжит в таком же духе и станет членом Зала хоккейной славы», — приводит слова Сатерби Washington Post.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
- 14 декабря 2022
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