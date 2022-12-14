Овечкин — о поздравлениях звёзд «Чикаго»: когда мы на льду, здесь нет друзей
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о поступке капитана «Чикаго Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза и альтернативного капитана Патрика Кейна после очного матча регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеисты «чёрных ястребов» поздравили 37-летнего форварда «столичных» с юбилейным, 800-м голом в карьере.
«Когда мы на льду, здесь нет друзей. Но, как только сирена завершает матч, мы вновь проявляем уважение друг к другу. То, что они сделали для лиги и команды, тоже невероятно», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
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