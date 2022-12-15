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Защитник «Калгари»: никто в России не любит москвичей, а теперь никто не любит и россиян

Защитник «Калгари»: никто в России не любит москвичей, а теперь никто не любит и россиян
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets заявил, что в России никто не любит жителей Москвы.

«Правда, что в Москве самые жуткие пробки в мире? В детстве мог по три часа домой с тренировки добираться, а там всего 15 километров. В Москве живёт 30 миллионов, а все дороги идут через центр. Это тупо. В США легче разделять транспортные потоки, потому что дороги строятся блоками.

Никто в России не любит москвичей, а теперь никто не любит и россиян. У москвичей другой менталитет. Они с зарплатой $ 60 тысяч в год потратят $ 40 тысяч на машину. Буквально отдадут последние деньги, будут снимать какую-нибудь халупу, но ездить на крутом BMW», — сказал Задоров.

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