«Он ломал клюшки об головы детей». Задоров рассказал дикую историю о детском тренере

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets рассказал несколько неприятных историй о своём детском тренере.

«Есть тренер, который работал с Кучеровым, Гусевым, Ожигановым. Очень хороший тренер, занимался с ними с шести лет (судя по всему, имеется в виду Геннадий Курдин. — Прим. «Чемпионат»). Так вот, он ломал клюшки об головы детей, серьёзно. А в моей команде, мне семь лет было, мы с одним парнем вели борьбу в углу, для нас это нормально. Он проиграл борьбу и тренер сказал ему ехать на скамейку. И в итоге схватил его за маску и затащил через борт, утащил в тёмную раздевалку и избил.



Когда нам было 10-11 лет, у нас уже была спецбригада большинства с одним защитником. До 16 лет, пока не уехал в Северную Америку, меня бы посадили на скамейку, если бы я забросил шайбу в зону. Просто другой менталитет. Здесь дети тренируются по три раза в неделю и в конце недели игра, но без счёта и времени. А мы в 6-7 лет тренировались каждый день, играли с судьями и со всем, с большинством», — сказал Задоров.

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