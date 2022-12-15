«Лучший снайпер всех времён». Селянне поздравил Овечкина с 800-м голом в НХЛ

Легенда финского хоккея Теэму Селянне прокомментировал 800-й гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«800 голов. Поздравляю! Невероятное достижение. Лучший бомбардир всех времён», — написал Теэму Селляне в своих социальных сетях.



Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик, доведя свой снайперский счёт до 800 голов в североамериканской карьере. Нападающий стал лишь третьим хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки, — после Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).



Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.