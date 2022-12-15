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Райан Ривз подрался и провёл серию сокрушительных силовых приёмов в матче с «Детройтом»

Райан Ривз подрался и провёл серию сокрушительных силовых приёмов в матче с «Детройтом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В одном из эпизодов игры канадский нападающий хозяев Райан Ривз подвергся эмоциям и совсем за непродолжительный срок подрался и совершил несколько сокрушительных силовых приёмов.

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Счёт был открыт на 15-й минуте матча. Канадский форвард Фредерик Годро стал первым автором гола в этой игре. Ему ассистировали Сэм Стил и Джаред Сперджен. На 29-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дамба. Ему же отдали передачи Джордан Гринвей и Йоэль Эрикссон Эк.

На 39-й минуте одну шайбу отыграл Эльмар Сёдерблом. Адам Эрни ему ассистировал. Позже очередную шайбу забросил Матс Цуккарелло с передачи российского нападающего Кирилла Капризова. А на последней минуте Годро оформил дубль.

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