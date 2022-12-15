Обозреватель Lohud: будет только хуже, если Кравцов не начнёт играть в ближайшее время

Журналист Lohud Винс Меркольяно считает, что российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов должен в ближайшее время проявить себя, чтобы остаться в составе команды.

«Галлан (главный тренер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») неоднократно заявлял, что ему нравится Кравцов как игрок, но в это трудно поверить, поскольку 22-летний хоккеист увядает на корню. И для команды, которая плохо играет в равных составах, не дать бывшему пику первого раунда больше, чем несколько игр, чтобы проявить себя, — настоящая головная боль.



Может ли быть какая-то закулисная драма, о которой мы ещё не слышали? Насколько я могу судить, ответ отрицательный. Кравцов был очень осторожен, чтобы не раскачивать лодку в каждом разговоре, который у меня был с ним. Но мне интересно, как долго продлится это терпение. В прошлом сезоне он уже упустил шанс сыграть в НХЛ и теперь переживает очередной год недостаточного развития. Это должно быть особенно неприятно после того, как он прибыл в начале прошлого лета и, по общему мнению, усердно работал, чтобы снова заслужить благосклонность организации.



Он просто недостаточно играл в хоккей последние два года, что, вероятно, объясняет, почему Галлан не доверяет ему видную роль. Но будет только хуже, если они не бросят его в «огонь» в ближайшее время», — цитирует журналиста Lohud.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл 10 матчей и набрал два (1+1) очка. Кравцов с начала сезона пропускал несколько игр из-за различных травм.