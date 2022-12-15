«Два раза по нулям точно не сыграем». Жамнов — об ожиданиях от Кубка Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«Сыграем ли лучше футбольной сборной России? Два раза по нулям точно не сыграем (смеётся). Как атмосфера в команде? Всё нормально, давно не виделись. Есть ребята, с которыми прошли олимпийские игры. Есть молодёжь, которая в первый раз вызвана в сборную, она заслужила это своей игрой в КХЛ. Сплав опыта и молодости присутствует в сборной. Атмосфера хорошая, рабочая.

Что лично я хочу увидеть на турнире? Во-первых, показать хороший хоккей. То, что не получилось на Олимпийских играх. Показать тот хоккей, который у нас получился на Кубке Первого канала до Олимпиады. Порадовать болельщиков. Кто будет первым вратарём на матч с Казахстаном? Решение уже принято, завтра скажем.

Не будет ли недооценки соперников? По большому счёту все будут говорить, что у нас слабые соперники. Но мы это игрокам донесли вчера на собрании, что мы должны настраиваться и показывать свой уровень хоккея. Поэтому мы больше будем концентрироваться на своей игре. С кем нам играть – это второстепенно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России первый матч на турнире проведёт со сборной Казахстана 17 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, впервые за долгое время этот турнир не является частью Еврохоккейтура.