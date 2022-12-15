«Даём шанс ребятам, когда их проверять?» Жамнов о составе сборной на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал состав сборной России на Кубке Первого канала.

«Кто будет капитаном? Мы объявим это попозже, завтра точно. Мы уже определились, просто пока не афишируем. Мы должны это с ребятами обсудить. Не жалею ли, что нет второй сборной U25? Была бы интрига? Я согласен, наверное, так бы оно и было. Но как есть, так есть. Из вратарей за два матча все ли получат игровое время? Я думаю, что двух вратарей мы задействуем.

Пять человек выбыло из-за травм, но всё равно нет многих звёзд КХЛ: Войнова, Радулова, Шипачёва, Плотникова, Гусева? У многих ребят микротравмы. На самом деле, отказников не было. Тот же Радулов последние несколько матчей перед перерывом не выступал. Его не было на Матче звёзд. Приглашать ребят, которые не готовы на 100%… Ещё полсезона играть, мы тоже это учитывали, я разговаривал с каждым кандидатом. Плюс ходит грипп. У нас Мухамадуллин слёг буквально за два дня до прилёта сюда. Делали акцент на ребят помоложе, чтобы посмотреть, какое у нас будущее.

Гончар следит за защитниками? Да, следит. Он здесь, прилетел уже давно. Третьяк говорил, что всех трёх вратарей вызвали авансом? Ребята здорово играют в КХЛ. Посмотрите на Серебрякова в «Адмирале». Разве он не заслужил вызова в сборную? Мы даём шанс таким ребятам, чтобы они раскрылись. А когда ещё их проверять? Это сборная, здесь другой уровень. Все наши вратари разъехались в НХЛ, чтобы вы понимали», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.