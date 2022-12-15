Никишин — об игре за сборную России после участия в Олимпиаде: настрой на турнир такой же

Защитник СКА и сборной России Александр Никишин рассказал о настрое на матчи Кубка Первого канала.
«Чувствую себя отлично. Были выходные после возвращения из Челябинска с Матча всех звёзд, поэтому уже восстановился, сейчас пока тренируемся без игр, думаю, что всё будет нормально. От турнира ждём победы. Хочется чуть поменять обстановку в сезоне, играем за сборную – это интересно и нам, и болельщикам. Эмоции только в копилку.
Не тяжело ли настраиваться на такой турнир, имея за плечами опыт участия в Олимпиаде? Настрой на турнир такой же, как и был. Олимпиада была в начале года, а сейчас уже конец года, была долгая пауза без сборной, поэтому сейчас будет намного проще обратно войти в колею», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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