Никишин: сборная России будет биться до последнего. Задача поставлена — только выигрывать

Защитник СКА и сборной России Александр Никишин рассказал о задачах сборной России на турнире Кубка Первого канала.

«Цель на сезон по очкам? Чем больше, тем лучше, это в любом случае, а в конце сезона уже будет видно. В любом случае надо стараться. Не удивлён ли малым количеством игроков СКА в сборной? Я не тренер, поэтому им виднее. Они пригласили всего двух игроков из команды, но хорошо, что двух – я уже доволен. У меня в белорусской сборной есть друзья, поэтому хочется их обыграть. С казахами тоже знаком, но не так плотно с ними дружу. Но всё равно надо побеждать в каждой игре.

С Фальковским мы играем за СКА, ещё один друг – это Дроздов. Будет принципиальный матч, если они сыграют, но дружбы на льду не будет – это 100 процентов. Спорили ли с Фальковским на то, кто забьёт? Таких споров у нас не было. Но если он будет забивать в сезоне, то я буду только рад, если он забьёт с моей передачи. А на турнире мы будем биться до последнего. Задача поставлена – только выигрывать и показать лучший хоккей в таком составе», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.