Кручинин: «Торпедо» по ходу сезона учится. Мы как ребёнок, который видит что-то новое

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин оценил игру своей команды и рассказал о реакции на ошибки.

«Удивляемся, когда пересматриваем моменты и видим дыры в обороне? Мы не то что удивляемся, а иногда за голову хватаемся, как играем. Идёт подмена понятий: мы играем в атакующий хоккей, но это не значит, что пять человек бегут в атаку и забывают про оборону. Атакующий хоккей основывается на контроле шайбы, на постоянной угрозе воротам, на риске.

У нас молодая команда, иногда нас начинает захлестывать, ребята хотят набирать очки, вот и случаются поражения. В раздевалке нам говорят, что надо успокоиться и голову включать. Так что это всё не атакующий хоккей, а детский тупой хоккей. Наша команда по ходу сезона учится. Мы как ребёнок, который сталкивается с чем-то новым. Раз — обыграли атакующего соперника. Потом встретились с «Локомотивом», упёрлись, не знаем что делать, начали разбираться», — цитирует Кручинина Sport24.

В текущем сезоне Кручинин сыграл за нижегородцев 39 матчей, в которых набрал 31 (7+24) очко.