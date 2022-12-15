Гимаев: Овечкина не просто так сравнивают с Джорданом и Месси, это — легенды

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал 800-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Поздравляю Александра Овечкина с этой космической цифрой — 800 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Сам Александр сказал, что ему очень тяжело далась цифра 700, он долго не мог забросить столько шайб. У Горди Хоу тоже были проблемы именно с 800-й заброшенной шайбой, он также пытался это сделать на протяжении достаточного количества матчей. Поэтому я думаю, что это достижение придаст Александру уверенности, потому что он так легко прошёл такую серьёзную цифру.



В «Вашингтон Кэпиталз» все хотят ему помочь. Владелец клуба Тед Леонсис уже неоднократно говорил, что Александр не просто так получил такой длительный контракт, но и Александр, прежде всего, заслуживает этого своей игрой, он показывает, что всё ещё в состоянии играть на том же уровне, что делает на протяжении всех сезонов в НХЛ. Клуб не стал устраивать перестройку команды, а сохранил команду боеспособной, и это помогает Овечкину для достижения этой высочайшей цели — побить рекорд Гретцки.



Александра не просто так уже сравнивают с Майклом Джорданом и Лионелем Месси. Потому что это легенды. Он — один из величайших игроков в своем виде спорта. Если брать хоккей, то однозначно Александр занимает одну из высочайших строчек за всю историю», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Даллас Старз».