«Результаты неважные, на троечку с минусом». Разин — об игре «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл промежуточные итоги сезона и рассказал о трансферах команды.

«Результаты неважные, на троечку с минусом. Мы уже перешли за экватор. Игра есть, но нет результата. Очень много матчей мы «подарили» соперникам, проигрывали сами себе. Вины с себя не снимаем, работаем. Лазарет – да. Четверо хоккеистов, основной вратарь. Травмы, которые получали именно в игре – то переломы, то разрывы. Травмы были длительные, сейчас ребята восстанавливаются. В команде сейчас достаточное количество ребят, с которыми мы с оптимизмом смотрим на оставшуюся часть чемпионата. Активно готовимся – идёт ударный цикл. После этого уделим много времени большинству и меньшинству, тактическим действиям.

В декабре не решающие, но показательные игры – чего мы стоим, как сможем провести эти игры с прямыми конкурентами. До этого и календарь нам не благоволил. Сейчас как раз пять встреч мы играем дома, одну на выезде. Остаётся воспользоваться этим преимуществом. Приложим все усилия. У нас сейчас и скамейка более-менее длинная, и время для подготовки есть.

Ожидается ли подписание новых игроков? Трансферная политика клуба не заканчивается вплоть до дедлайна. Каких-то больших подписаний точно не будет. Если только какие-то обмены, может, какой-то клуб нам что-то предложит. Но на то, чтобы подписать хорошего, качественного легионера — например, центрального нападающего — нет ни средств, ни желания самих легионеров», — цитирует Разина сайт «Северстали».

Череповецкий клуб набрал 37 очков за 39 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от идущего восьмым «Динамо» (Мн) на пять очков, имея матч в запасе.