Российский нападающий «Коламбуса» Марченко забил второй гол в карьере в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт в матче равный – 1:1.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи усилиями Пьер-Эдуара Белльмара, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников и швед Виктор Хедман. На 24-й минуте игрового времени усилиями россиянина Кирилла Марченко «Коламубусу» удалось сравнять счёт.
Для Марченко этот матч — шестой в заокеанской лиге. Марченко открыл счёт своим забитым шайбам в НХЛ 12 декабря, отметившись голом в ворота «Лос-Анджелес Кингз». Эта шайба стала для него второй в лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.
Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
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