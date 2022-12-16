Даниил Тарасов совершил невероятный сейв после броска Никиты Кучерова. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В одном из эпизодов игры российский голкипер гостей Даниил Тарасов продемонстрировал своё вратарское мастерство. Тарасов показал прекрасную реакцию после точного броска соотечественика Никиты Кучерова.



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Уже на четвёртой минуте матча российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Пьер-Эдуарда Белльмара. На 24-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко сравнял счёт.



На 50-й минуте Брейден Пойнт вывел хозяев вперёд после паса российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты Кучеров отдал голевой пас на Брэндона Хагеля. А ещё через четыре минуты Хагель оформил дубль с передачи Кузнецова.