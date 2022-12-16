Кучеров обогнал Макдэвида и вышел на первое место в списке ассистентов НХЛ текущего сезона

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Всего на счету россиянина в текущем сезоне стало 34 ассиста. По этому показателю Кучеров возглавил список ассистентов НХЛ текущего сезона.
На втором месте с 33 ассистами находится суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью строчку занимает немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль с 31 результативной передачей. Четвёртое место – у российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина (29 ассистов).
В текущем сезоне Кучеров провёл 29 матчей, в которых набрал 45 (11+34) очков.
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