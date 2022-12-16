Лишь трое хоккеистов в истории НХЛ быстрее Макдэвида набирали 60 очков за сезон

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и довёл общее количество своих очков в сезоне до 60 (27+33). На это канадцу потребовалась 31 игра.

Лишь трое хоккеистов в истории НХЛ быстрее Макдэвида набирали 60 очков за сезон. Рекордсменом по этому показателю является легендарный форвард «Питтсбурга» Марио Лемье, который набирал 60 очков за 21 игру в сезоне-1995/1996, а так же за 24 игры в сезоне-1992/1993. Чешский нападающий Яромир Ягр набирал 60 очков за 29 игр в сезоне-1995/1996. Канадец Уэйн Гретцки также затратил 29 матчей на 60 очков в сезоне-1989/1990.

Всего в НХЛ на счету 25-летнего Макдэвида 518 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых канадец набрал 757 (266+491) очков.