Российский голкипер Кочетков установил рекорд «Каролины» по длительности сухой серии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков пропустил шайбу на 32-й минуте матча. Продолжительность сухой серии россиянина составила 151 минуту и 26 секунд. Это лучший результат для голкипера-новичка в истории франшизы.

Дольше Кочеткова в истории франшизы не пропускали шайбы лишь четыре вратаря: Майк Лиут (151.34 в сезоне-1986/1987), Кевин Уикс (155.47 в сезоне-2002/2003 и 183.16 в сезоне-2003/2004), Артур Ирбе (156.47 в сезоне-1998/1999) и рекордсмен Тревор Кидд (219.21 в сезоне-1997/1998).

Сегодняшняя победа стала для 23-летнего Кочеткова третьей подряд и восьмой в 13 матчах сезона с процентом отражённых бросков 92,3%.