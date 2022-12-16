Защитник «Автомобилиста» рассказал о недостатках высокого роста при игре в КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о недостатках высокого роста при игре в хоккей. Хоккеист с ростом 202 сантиметра является одним из самых высоких и габаритных в КХЛ.

«Преимущество ли высокий рост? Безусловно. В дверные проёмы не прохожу (смеётся). А на льду – единоборство с маленькими хоккеистами. Вроде подтолкнёшь его тихонечко, а он отлетает так, что судья сразу руку поднимает», — сказал Трямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне Трямкин провёл 38 матчей за «Автомобилист», в которых набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Показатель полезности составил «+13». 28-летний защитник набрал 24 штрафные минуты.