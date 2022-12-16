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Защитник «Автомобилиста» Трямкин назвал особенности Андрея Разина

Защитник «Автомобилиста» Трямкин назвал особенности Андрея Разина
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, что бывший главный тренер екатеринбургского клуба Андрей Разин имеет тренерское чутьё и обладает собственным стилем руководства командой. Специалист был главным тренером «Автомобилиста» в сезоне-2015/2016.

«На самом деле у него всё очень грамотно построено. Он знает, что делает, у него есть тренерская чуйка. Во втором периоде мог вратаря снять — на такое не каждый тренер способен», — сказал Трямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне Трямкин провёл 38 матчей за «Автомобилист», в которых набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Показатель полезности составил «+13». 28-летний защитник набрал 24 штрафные минуты.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

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