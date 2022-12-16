«Он чувствует грань». Трямкин оценил, как «Автомобилист» изменился при новом тренере

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал, как изменился екатеринбургский клуб с приходом главного тренера Николая Заварухина.

«При нём мы добавили в сплочённости, в игре друг за друга. Никто не тянет одеяло на себя, каждый делает то, что должен. Поменял ли он психологию? Безусловно. Когда ты выигрываешь, лидируешь, психология становится сильнее. Я бы сказал, что он чувствует грань. Понимает, когда надо накричать, когда паузу команде дать. Здорово, что присутствует вот это взаимодействие между игроками и тренером. Авторитет у него нормальный», — сказал Трямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Псоле 39 матчей «Автомобилист» возглавляет таблицу Восточной конференции.

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