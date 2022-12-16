В НХЛ заинтересовались предложением учредить награду в честь Павла Дацюка

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что считает интересной идею ввести индивидуальную награду хоккеистам НХЛ в честь Павла Дацюка. Ранее журналисты The Athletic предложили лучшему плеймейкеру по итогам сезона вручать приз, названный в честь Дацюка.

«Интересная идея, она могла бы стать данью уважения Павлу. Но я не думаю, что мы добавим её к списку наград в конце сезона», — цитирует Дэйли ТАСС.

Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли и, по мнению хоккейной общественности, одним из самых ярких хоккеистов за всю историю НХЛ. Россиянин за свои выдающиеся действия на льду и нестандартную манеру игры получил прозвище Волшебник. Дацюк является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.