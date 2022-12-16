Кипреос: рекорд Овечкина будет жемчужиной всего, что мы когда-либо видели в НХЛ

Известный инсайдер и аналитик Sportsnet Ник Кипреос высказался о значимости погони российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Что для хоккейного мира будет значить рекорд Овечкина? Значить для кого? Ови это сделает царём горы. На мой взгляд, это будет жемчужиной всего, что мы когда-либо видели в НХЛ в плане огласки и величия рекорда. Не знаю, у Гретцки сногсшибательное количество очков, за 2800, этот рекорд никогда никому не побить. Но быть лучшим снайпером в истории НХЛ — это на одном уровне с бомбардирским рекордом Гретцки.

Локаут-2004 был нужен, чтобы такие игроки, как Ови, могли держать уровень. Правила меняли, чтобы было больше голов. Им было всё равно на вратарей, тренеров и защиту, они побуждали игроков забивать больше голов. И сейчас я не вижу такого же ощущения необходимости обороняться, игроки уже не боятся делать ошибки, не боятся быть посаженными на скамейку, они готовы играть на встречных курсах. Стала ли игра более зрелищной? Не знаю, похоже, да. Есть и другой аспект — вратари стали лучше, их амуниция тоже. Но изменения в правилах всегда были нацелены на то, чтобы ребята вроде Ови и Сида Кросби вышли на следующий уровень. И кто сейчас поспорит, что лига от этого не выиграла?» — сказал Кипреос в эфире подкаста The Bob McCown Podcast.