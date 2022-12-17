Аналитик Sportsnet предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Известный инсайдер и аналитик Sportsnet Ник Кипреос поделился мнением о том, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Ови не сможет побить рекорд до конца следующего сезона, потому что в этом случае ему надо забивать два года подряд по 50 голов. Сможет ли он забить ещё 30 в этом сезоне? И что с Бекстрёмом, сколько ещё Ови сможет продолжать забивать без него? Кто будет его центром, сможет ли Кузнецов обеспечить ему ещё 30 голов в этом сезоне? Всё это имеет значение. Не думаю, что он побьёт рекорд к концу следующего сезона — скорее, в ноябре после него.
Ови всю карьеру играет в одной команде — в нынешних условиях с рынком свободных агентов и потолком зарплат. Думаю, больше никто и никогда не сможет забить столько голов за одну команду. При действующем коллективном соглашении этого никогда не случится», — сказал Кипреос в эфире подкаста The Bob McCown Podcast.
- 17 декабря 2022
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:17
-
07:42
-
07:39
-
07:26
-
07:12
-
06:53
-
06:38
-
06:01
-
05:45
-
05:34
-
03:55
- 16 декабря 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:37
-
23:26
-
22:58
-
22:27
-
22:15
-
21:52
-
21:29
-
21:20
-
20:45
-
20:21
-
19:52
-
19:18
-
18:58
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:23
-
16:59
-
16:26