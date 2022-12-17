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Аналитик Sportsnet предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Аналитик Sportsnet предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Известный инсайдер и аналитик Sportsnet Ник Кипреос поделился мнением о том, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Ови не сможет побить рекорд до конца следующего сезона, потому что в этом случае ему надо забивать два года подряд по 50 голов. Сможет ли он забить ещё 30 в этом сезоне? И что с Бекстрёмом, сколько ещё Ови сможет продолжать забивать без него? Кто будет его центром, сможет ли Кузнецов обеспечить ему ещё 30 голов в этом сезоне? Всё это имеет значение. Не думаю, что он побьёт рекорд к концу следующего сезона — скорее, в ноябре после него.

Ови всю карьеру играет в одной команде — в нынешних условиях с рынком свободных агентов и потолком зарплат. Думаю, больше никто и никогда не сможет забить столько голов за одну команду. При действующем коллективном соглашении этого никогда не случится», — сказал Кипреос в эфире подкаста The Bob McCown Podcast.

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