Фёдоров, Яшин и ещё 16 человек включены в Зал славы отечественного хоккея

Сегодня в Музее хоккея в Москве прошла церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Хоккейные функционеры, тренеры и экс-хоккеисты были отмечены за вклад в развитие хоккея в России и СССР. Корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев передаёт список новых членов Зала славы:
Среди игроков введены в Зал славы Хелмут Балдерис, Ирек Гимаев, Александр Голиков, Владимир Голиков, Юрий Лебедев, Сергей Фёдоров и Алексей Яшин.
Среди функционеров в Зал славы попали Владимир Асеев, Александр Стеблин, Олег Кученёв и Павел Коротков.
Также были отмечены два тренера: Пётр Воробьёв и Геннадий Цыгуров.
Арбитры, попавшие в Зал славы: Виктор Губернаторов и Виктор Домбровский.
В номинации «За развитие и популяризацию хоккея» были отмечены Всеволод Кукушкин, Ян Спарре и Борис Федосов.
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев
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