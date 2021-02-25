«Никто не заставит тебя выйти на лёд, если не хочешь!» Как Алексей Яшин бросил вызов НХЛ

За долгую историю НХЛ между клубами лиги было совершено множество обменов хоккеистами. Логичные и заведомо провальные, крупные и мелкие, ожидаемые и внезапные — тысячи трейдов за более чем столетнюю историю организации. Они касались эпохальных личностей, поражали своим масштабом, несли в себе глубокий стратегический смысл или же и вовсе разворачивали историю НХЛ в новое русло. «Чемпионат» продолжает серию текстов об обменах, которые можно назвать великими.

Сегодня рассказ об обмене первого русского капитана НХЛ (на постоянной основе) Алексея Яшина из «Оттавы» в «Айлендерс», случившемся 20 лет назад, летом 2001 года. По итогам того трейда «сенаторы» потеряли своего самого яркого игрока из 90-х, зато приобрели будущее, Яшин добрался-таки до больших денег, а главными неудачниками оказались «островитяне».

«Мне хотелось дать ему по морде». История обмена Гретцки — величайшей сделки в истории НХЛ В августе 1988-го лучший игрок всех времён покинул «Эдмонтон». В Канаде сожгли чучело менеджера «Ойлерз», а Калифорния влюбилась в хоккей.

Талант свердловчанина Алексея Яшина хорошо просматривался с юных лет. В юниорскую сборную СССР нападающий ездил ещё из «Автомобилиста», но уже в 1991 году Яшин выступал за московское «Динамо» — самую успешную команду того времени. С бело-голубыми Алексей выиграл чемпионат СНГ и первенство МХЛ (Межнациональная хоккейная лига. — Прим. «Чемпионата»), а летом 1993-го в возрасте 19 лет уехал в Северную Америку.



Там Яшина ждали в столице Канады — Оттаве. «Сенаторз» выбрали Яшина под вторым номером на драфте НХЛ-1992 (выше ушёл только чехословацкий защитник Роман Гамрлик в «Тампу»), и казалось, что этот союз ждёт долгое и счастливое будущее: Алексей будет набирать кучу очков, мелькать в медиа и тащить команду к Кубку, а в клубе своего проспекта обложат любовью, заботой и прочими материальными и нематериальными благами.



Однако за 7 лет, что Яшин провёл в «Оттаве», никакой идиллии между клубом и хоккеистом не установилось. При этом Алексей свою работу выполнял



исправно. Он не потратил ни дня на адаптацию к чужому менталитету и другому хоккею, сразу же начав оправдывать ожидания. Яшин в первый же сезон стал абсолютно лучшим игроком «Сенаторз», да и затем на протяжении всех 90-х никого не подпускал к лидерству во внутрикомандной гонке бомбардиров. Да, этого не хватало, чтобы продвинуть «Оттаву» в плей-офф дальше хотя бы второго раунда, но Яшин уж точно делал в команде больше всех для достижения этой цели.

Фото: Getty Images

Чем своей звезде платили в столице Канады? Пожалуй, главное признание в «Оттаве» Яшин получил перед сезоном-1998/1999, когда его назначили капитаном команды. Алексей — первый русский капитан в НХЛ на постоянной основе, так как Александр Могильный, носивший литеру «C» в «Баффало», лишь временно подменял в этой роли травмированного Пэта Лафонтена. Яшина же выбрали осознанно и, что называется, в долгую перспективу.



Но капитанскую нашивку Алексей получил уже на закате своей карьеры в «Оттаве», и вряд ли она могла всерьёз умерить растущее недовольство Яшина этой организацией. Россиянин в 90-е играл практически на уровне суперзвёзд НХЛ, но получал зарплату в разы меньше, чем Яромир Ягр, Пол Кария, Теэму Селянне, Эрик Линдрос. Этот момент нервировал форварда и его агента Марка Гандлера, поэтому практически все семь лет в Оттаве сторона Яшина пыталась вытряхнуть из «сенаторов» больше денег.

«Ягр обменян на три мешка шайб». История «бездарной» сделки, осчастливившей два клуба НХЛ Как великий чех приложил руку к расцвету «Питтсбурга» и «Вашингтона».

В 1995-м в результате первой (недолгой) забастовки хоккеиста удалось увеличить первоначальный контракт почти в четыре раза — Яшин стал зарабатывать порядка $2.7 млн в год. Это было неплохо для той «Оттавы», но катастрофически мало в сравнении с окладами других звёзд лиги. При этом Алексей продолжал прогрессировать и как раз в «капитанском» сезоне показал цифры статистики на уровне топ-6 всей НХЛ — 94 (44+50) очка в 82 играх. Плей-офф, правда, Яшин завалил, не набрав ни одного балла в четырёх матчах против «Баффало», но это уже мало волновало Алексея и его агента. Всем известно, что большие контракты выбиваются на основании показателей регулярки.

По итогам того сезона Яшин попал в тройку претендентов на «Харт Трофи» (вместе с Яромиром Ягром и Домиником Гашеком) и в своих запросах к «Оттаве» стал ориентироваться на зарплаты двух великих чехов. Проблема была в том, что они зарабатывали в своих клубах по $10 млн, а зарплата Алексея в сезоне-1999/2000 должна была составить $3,6 млн — то есть он просил троекратного увеличения оклада.



Но на такой шаг в «Оттаве» никак пойти не могли. Нет, «сенаторами» ещё не владел скряга Юджин Мельник https://www.championat.com/hockey/article-3462565-vladelec-ottavy-judzhin-melnik-sam-dovjol-komandu-do-razvala.html, просто у клуба банально было мало денег. В тот момент, когда Яшин стал просить возвести его в ранг главных богачей НХЛ, платёжка «Сенаторз» составляла всего $22 млн, и тратить половину из этих средств на одного хоккеиста было просто невозможно. При этом «Оттава» упрямилась и отвергала все предложения обмена, коих было предостаточно.



Спустя 20 лет, можно обвинить Яшина в полном отсутствии лояльности к клубу и осудить его за забастовку, которую форвард устроил, чтобы выразить «Оттаве» своё недовольство: осенью 1999-го Алексей не явился в тренировочный лагерь «сенаторов», а затем не прибыл в расположение клуба даже в течение сезона, наотрез отказавшись выполнять условия контракта, который казался ему смехотворно маленьким. Яшин надеялся полностью пропустить тот сезон, а следующим летом выйти на рынок свободных агентов.



Однако при оценке действий Яшина нужно помнить, что дело тогда было не только в количестве долларов.

Как изменились российские легенды НХЛ: фото из 90-х и сейчас Обворожительные улыбки, первые контракты, обожание фанатов, Кубки Стэнли.

«Здесь же вопрос не только в деньгах, но и в отношении. Мне даже не деньги в данный момент нужны, а элементарная определенность. После этого сезона у меня заканчивается контракт с «Оттавой», и я стану свободным агентом. А мне не хотелось бы дожидаться этого, а понять для себя уже сейчас. То ли «Оттава» оставит меня у себя и даст мне хороший контракт, то ли я уйду в другую команду. Вот я и прошу «Оттаву» дать мне эту определенность, а не тянуть до последнего. Если они видят меня и в будущем игроком «Сенаторз», почему бы не сказать мне об этом сразу и прямо?», — рассуждал тогда Яшин.



При этом на «Оттаву» у Яшина тогда наверняка были ещё и обида другого характера — «сенаторы» не только ему недоплачивали, не только держали в неопределённости, но ещё и на протяжении всех семи лет недооценивали Алексея. Он ведь сразу же стал главной звездой клуба (если смотреть на статистику), но в «Оттаве» Яшина будто бы отодвигали в тень, усердно раскручивая Александра Дэйгла — одного из самых провальных первых номеров за всю историю драфтов НХЛ. Пока Яшин тащил «сенаторов», в клубе именно франкоканадца называли главным талантом франшизы и платили ему за сезон такие деньги, которые Алексей зарабатывал только за три чемпионата. Так что уже в начале карьеры в «Оттаве» Яшин был недоволен отношением клуба к себе, он хотел, чтобы его вклад был оценён по достоинству, поэтому неудивительно, что с годами желания играть в столице Канады у Алексея оставалось всё меньше и меньше.

Фото: Getty Images

Забастовка Яшина разозлила «Оттаву». Как только Алексей уехал в швейцарский «Клотен» тренироваться к Владимиру Юрзинову, «сенаторы» объявили, что в случае неявки форварда в клуб до 8 ноября, он будет дисквалифицирован на весь сезон, а оставшийся год контракта будет перенесён. При этом «Оттава» принципиально продолжала отказывать другим клубам в обмене Яшина.



В результате Алексей до назначенного срока в «Оттаву» не явился, и дело дошло до арбитража. Независимый судья Лоренс Холден вынес вердикт: Яшин обязан отработать пропущенный год на условиях текущего контракта. Таким образом, забастовка российского форварда полностью провалилась: он зря пропустил сезон, испортил отношения со всеми в «Оттаве», разочаровал болельщиков и разозлил большинство других игроков НХЛ.

«Многие ребята считали, что я их подвел, потому что со мной команда выступила бы лучше, и они бы получили контракты получше. Но я считал иначе. Мне казалось, что контрактные проблемы не должны касаться хоккея. Мне многие советовали— «играй плохо, тебя продадут». Но я на это не пошел. Я считаю, что выходя на лед, должен играть по максимуму. Обманывать хоккей, играть в пол-конька нельзя. Было тяжело, и вообще я не очень хотел, чтобы именно так получилось. Но, к сожалению, ситуация разрешилась именно так», — вспоминал Яшин.



В сезоне-2000/2001, который Алексею пришлось провести в «Оттаве», Яшину было невероятно трудно. Его освистывали собственные болельщики, на него косо смотрели партнёры в раздевалке, а многие игроки из других клубов считали своим долгом побольнее приложить силовым (не всегда чистым) дерзкого бастующего.

Нюландер шантажирует клуб НХЛ. Прямо как Яшин или Фёдоров Самые громкие забастовки в НХЛ.

«Руководство команды дало ему ясный намек, когда держало год вне игры. Суд дал ему ясный намек своим решением. Я посчитал, что игроки тоже должны выразить свое отношение. Я знаю, что многим парням не понравилось его поведение. Я надеялся, что арена будет аплодировать мне стоя, они заслуживают видеть, как Яшину надирают задницу»,— заявил после одного из матчей тафгай «Флориды» Тодд Симпсон, едва не избивший россиянина в нарушение всех правил кодекса чести бойцов на коньках.



Но даже в такой враждебной атмосфере Алексей умудрился набрать 88 (40+48) очков в регулярке.



Однако после очередного провала в плей-офф, часового опоздания на командное собрание и публичной критики от нового капитана «Оттавы» Даниэля Альфредссона стало окончательно понятно, что дни Яшина в столице Канады сочтены. Летом 2001-го «сенаторы» всё-таки обменяли Алексея в «Айлендерс», получив взамен молодого защитника Здено Хару, форварда Билла Макалта, и второй выбор на ближайшем драфте.

Как в НХЛ меняли звёзд. 6 случаев, когда клуб оставался в выигрыше В этом списке есть Ягр и Яшин.

Наверное, этот обмен нельзя назвать великим в полной мере. Хотя бы потому, что большого спортивного счастья он не принёс ни одной из трёх сторон. Яшин в «Айлендерс» добрался-таки до больших денег и заключил с «островитянами» 10-летний контракт на $64 млн. В новой команде Алексей был неплох, но статистику показывал хуже, чем в «Оттаве», в плей-офф по-прежнему всегда вылетал максимально быстро (зато был завсегдатаем сборной России на чемпионатах мира), и довольно быстро выяснилось, что теперь Яшину, оказывается, уже переплачивают.



Большой, не окупающий себя контракт Яшина «Айлендерс» стало особенно тяжело терпеть после введения потолка зарплат, и в 2007-м «островитяне» выкупили его за $17,6 млн, размазав сумму компенсации хоккеисту на 8 лет. В том же году Яшин попрощался и с «Айлендерс», и с НХЛ, уехав доигрывать в Россию и получать из-за океана ни за что $3-4 млн в год.

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

На «Оттаве» расставание с Яшиным сказалось положительно, но не эпохально. Про Макалта вспоминать не стоит, Хара стал звездой НХЛ уже в «Бостоне», зато сыграл полученный пик на драфте. В 2001-м «сенаторы» выбрали под общим вторым номером Джейсона Спеццу, ставшего настоящим лидером клуба на долгие годы вперёд. Однако до Кубка Стэнли канадец «Оттаву» так и не дотащил, хотя в 2007-м «сенаторы» остановились лишь в финале.



Великим обмен не стал, однако эта сделка стала важным кирпичиком в выстраивании здания профессиональных отношений между НХЛ и профсоюзом игроков. Об истинной значимости того трейда весьма точно высказался сам Яшин, когда НХЛ вернулась после исторического локаута в сезоне-2004/2005.



«Теперь, глядя на коллективный договор лиги и профсоюза игроков, вижу, что наши усилия были не напрасными. Многие «серые» места в контрактах подчищены, более четко прописаны права и обязанности. Тогда арбитраж принял решение не в мою пользу, но был создан прецедент. Мой протест помог внести в контракты такой пункт, который помогает сегодня игрокам НХЛ отстаивать свое право на забастовку. Если ты не хочешь играть, никто не в силах заставить тебя выходить на лед. Раньше это право было размытым»,— рассуждал Яшин о том вызове, который он бросил НХЛ.



Правда, через несколько лет сам форвард и «пострадал» из-за этого коллективного договора (куда был внесён пункт о потолке зарплат), но, как вы знаете, в минусе Яшин всё равно не остался. Так что в борьбе за права игроков главный русский забастовщик НХЛ всё-таки преуспел.