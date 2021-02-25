«Никто не заставит тебя выйти на лёд, если не хочешь!» Как Алексей Яшин бросил вызов НХЛ

За долгую историю НХЛ между клубами лиги было совершено множество обменов хоккеистами. Логичные и заведомо провальные, крупные и мелкие, ожидаемые и внезапные — тысячи трейдов за более чем столетнюю историю организации. Они касались эпохальных личностей, поражали своим масштабом, несли в себе глубокий стратегический смысл или же и вовсе разворачивали историю НХЛ в новое русло. «Чемпионат» продолжает серию текстов об обменах, которые можно назвать великими.
Сегодня рассказ об обмене первого русского капитана НХЛ (на постоянной основе) Алексея Яшина из «Оттавы» в «Айлендерс», случившемся 20 лет назад, летом 2001 года. По итогам того трейда «сенаторы» потеряли своего самого яркого игрока из 90-х, зато приобрели будущее, Яшин добрался-таки до больших денег, а главными неудачниками оказались «островитяне».
Талант свердловчанина Алексея Яшина хорошо просматривался с юных лет. В юниорскую сборную СССР нападающий ездил ещё из «Автомобилиста», но уже в 1991 году Яшин выступал за московское «Динамо» — самую успешную команду того времени. С бело-голубыми Алексей выиграл чемпионат СНГ и первенство МХЛ (Межнациональная хоккейная лига. — Прим. «Чемпионата»), а летом 1993-го в возрасте 19 лет уехал в Северную Америку.
Там Яшина ждали в столице Канады — Оттаве. «Сенаторз» выбрали Яшина под вторым номером на драфте НХЛ-1992 (выше ушёл только чехословацкий защитник Роман Гамрлик в «Тампу»), и казалось, что этот союз ждёт долгое и счастливое будущее: Алексей будет набирать кучу очков, мелькать в медиа и тащить команду к Кубку, а в клубе своего проспекта обложат любовью, заботой и прочими материальными и нематериальными благами.
Однако за 7 лет, что Яшин провёл в «Оттаве», никакой идиллии между клубом и хоккеистом не установилось. При этом Алексей свою работу выполнял
исправно. Он не потратил ни дня на адаптацию к чужому менталитету и другому хоккею, сразу же начав оправдывать ожидания. Яшин в первый же сезон стал абсолютно лучшим игроком «Сенаторз», да и затем на протяжении всех 90-х никого не подпускал к лидерству во внутрикомандной гонке бомбардиров. Да, этого не хватало, чтобы продвинуть «Оттаву» в плей-офф дальше хотя бы второго раунда, но Яшин уж точно делал в команде больше всех для достижения этой цели.
Фото: Getty Images
Чем своей звезде платили в столице Канады? Пожалуй, главное признание в «Оттаве» Яшин получил перед сезоном-1998/1999, когда его назначили капитаном команды. Алексей — первый русский капитан в НХЛ на постоянной основе, так как Александр Могильный, носивший литеру «C» в «Баффало», лишь временно подменял в этой роли травмированного Пэта Лафонтена. Яшина же выбрали осознанно и, что называется, в долгую перспективу.
Но капитанскую нашивку Алексей получил уже на закате своей карьеры в «Оттаве», и вряд ли она могла всерьёз умерить растущее недовольство Яшина этой организацией. Россиянин в 90-е играл практически на уровне суперзвёзд НХЛ, но получал зарплату в разы меньше, чем Яромир Ягр, Пол Кария, Теэму Селянне, Эрик Линдрос. Этот момент нервировал форварда и его агента Марка Гандлера, поэтому практически все семь лет в Оттаве сторона Яшина пыталась вытряхнуть из «сенаторов» больше денег.
В 1995-м в результате первой (недолгой) забастовки хоккеиста удалось увеличить первоначальный контракт почти в четыре раза — Яшин стал зарабатывать порядка $2.7 млн в год. Это было неплохо для той «Оттавы», но катастрофически мало в сравнении с окладами других звёзд лиги. При этом Алексей продолжал прогрессировать и как раз в «капитанском» сезоне показал цифры статистики на уровне топ-6 всей НХЛ — 94 (44+50) очка в 82 играх. Плей-офф, правда, Яшин завалил, не набрав ни одного балла в четырёх матчах против «Баффало», но это уже мало волновало Алексея и его агента. Всем известно, что большие контракты выбиваются на основании показателей регулярки.
По итогам того сезона Яшин попал в тройку претендентов на «Харт Трофи» (вместе с Яромиром Ягром и Домиником Гашеком) и в своих запросах к «Оттаве» стал ориентироваться на зарплаты двух великих чехов. Проблема была в том, что они зарабатывали в своих клубах по $10 млн, а зарплата Алексея в сезоне-1999/2000 должна была составить $3,6 млн — то есть он просил троекратного увеличения оклада.
Но на такой шаг в «Оттаве» никак пойти не могли. Нет, «сенаторами» ещё не владел скряга Юджин Мельник https://www.championat.com/hockey/article-3462565-vladelec-ottavy-judzhin-melnik-sam-dovjol-komandu-do-razvala.html, просто у клуба банально было мало денег. В тот момент, когда Яшин стал просить возвести его в ранг главных богачей НХЛ, платёжка «Сенаторз» составляла всего $22 млн, и тратить половину из этих средств на одного хоккеиста было просто невозможно. При этом «Оттава» упрямилась и отвергала все предложения обмена, коих было предостаточно.
Спустя 20 лет, можно обвинить Яшина в полном отсутствии лояльности к клубу и осудить его за забастовку, которую форвард устроил, чтобы выразить «Оттаве» своё недовольство: осенью 1999-го Алексей не явился в тренировочный лагерь «сенаторов», а затем не прибыл в расположение клуба даже в течение сезона, наотрез отказавшись выполнять условия контракта, который казался ему смехотворно маленьким. Яшин надеялся полностью пропустить тот сезон, а следующим летом выйти на рынок свободных агентов.
Однако при оценке действий Яшина нужно помнить, что дело тогда было не только в количестве долларов.
«Здесь же вопрос не только в деньгах, но и в отношении. Мне даже не деньги в данный момент нужны, а элементарная определенность. После этого сезона у меня заканчивается контракт с «Оттавой», и я стану свободным агентом. А мне не хотелось бы дожидаться этого, а понять для себя уже сейчас. То ли «Оттава» оставит меня у себя и даст мне хороший контракт, то ли я уйду в другую команду. Вот я и прошу «Оттаву» дать мне эту определенность, а не тянуть до последнего. Если они видят меня и в будущем игроком «Сенаторз», почему бы не сказать мне об этом сразу и прямо?», — рассуждал тогда Яшин.
При этом на «Оттаву» у Яшина тогда наверняка были ещё и обида другого характера — «сенаторы» не только ему недоплачивали, не только держали в неопределённости, но ещё и на протяжении всех семи лет недооценивали Алексея. Он ведь сразу же стал главной звездой клуба (если смотреть на статистику), но в «Оттаве» Яшина будто бы отодвигали в тень, усердно раскручивая Александра Дэйгла — одного из самых провальных первых номеров за всю историю драфтов НХЛ. Пока Яшин тащил «сенаторов», в клубе именно франкоканадца называли главным талантом франшизы и платили ему за сезон такие деньги, которые Алексей зарабатывал только за три чемпионата. Так что уже в начале карьеры в «Оттаве» Яшин был недоволен отношением клуба к себе, он хотел, чтобы его вклад был оценён по достоинству, поэтому неудивительно, что с годами желания играть в столице Канады у Алексея оставалось всё меньше и меньше.
Фото: Getty Images
Забастовка Яшина разозлила «Оттаву». Как только Алексей уехал в швейцарский «Клотен» тренироваться к Владимиру Юрзинову, «сенаторы» объявили, что в случае неявки форварда в клуб до 8 ноября, он будет дисквалифицирован на весь сезон, а оставшийся год контракта будет перенесён. При этом «Оттава» принципиально продолжала отказывать другим клубам в обмене Яшина.
В результате Алексей до назначенного срока в «Оттаву» не явился, и дело дошло до арбитража. Независимый судья Лоренс Холден вынес вердикт: Яшин обязан отработать пропущенный год на условиях текущего контракта. Таким образом, забастовка российского форварда полностью провалилась: он зря пропустил сезон, испортил отношения со всеми в «Оттаве», разочаровал болельщиков и разозлил большинство других игроков НХЛ.
«Многие ребята считали, что я их подвел, потому что со мной команда выступила бы лучше, и они бы получили контракты получше. Но я считал иначе. Мне казалось, что контрактные проблемы не должны касаться хоккея. Мне многие советовали— «играй плохо, тебя продадут». Но я на это не пошел. Я считаю, что выходя на лед, должен играть по максимуму. Обманывать хоккей, играть в пол-конька нельзя. Было тяжело, и вообще я не очень хотел, чтобы именно так получилось. Но, к сожалению, ситуация разрешилась именно так», — вспоминал Яшин.
В сезоне-2000/2001, который Алексею пришлось провести в «Оттаве», Яшину было невероятно трудно. Его освистывали собственные болельщики, на него косо смотрели партнёры в раздевалке, а многие игроки из других клубов считали своим долгом побольнее приложить силовым (не всегда чистым) дерзкого бастующего.
«Руководство команды дало ему ясный намек, когда держало год вне игры. Суд дал ему ясный намек своим решением. Я посчитал, что игроки тоже должны выразить свое отношение. Я знаю, что многим парням не понравилось его поведение. Я надеялся, что арена будет аплодировать мне стоя, они заслуживают видеть, как Яшину надирают задницу»,— заявил после одного из матчей тафгай «Флориды» Тодд Симпсон, едва не избивший россиянина в нарушение всех правил кодекса чести бойцов на коньках.
Но даже в такой враждебной атмосфере Алексей умудрился набрать 88 (40+48) очков в регулярке.
Однако после очередного провала в плей-офф, часового опоздания на командное собрание и публичной критики от нового капитана «Оттавы» Даниэля Альфредссона стало окончательно понятно, что дни Яшина в столице Канады сочтены. Летом 2001-го «сенаторы» всё-таки обменяли Алексея в «Айлендерс», получив взамен молодого защитника Здено Хару, форварда Билла Макалта, и второй выбор на ближайшем драфте.
Наверное, этот обмен нельзя назвать великим в полной мере. Хотя бы потому, что большого спортивного счастья он не принёс ни одной из трёх сторон. Яшин в «Айлендерс» добрался-таки до больших денег и заключил с «островитянами» 10-летний контракт на $64 млн. В новой команде Алексей был неплох, но статистику показывал хуже, чем в «Оттаве», в плей-офф по-прежнему всегда вылетал максимально быстро (зато был завсегдатаем сборной России на чемпионатах мира), и довольно быстро выяснилось, что теперь Яшину, оказывается, уже переплачивают.
Большой, не окупающий себя контракт Яшина «Айлендерс» стало особенно тяжело терпеть после введения потолка зарплат, и в 2007-м «островитяне» выкупили его за $17,6 млн, размазав сумму компенсации хоккеисту на 8 лет. В том же году Яшин попрощался и с «Айлендерс», и с НХЛ, уехав доигрывать в Россию и получать из-за океана ни за что $3-4 млн в год.
Фото: Jim McIsaac/Getty Images
На «Оттаве» расставание с Яшиным сказалось положительно, но не эпохально. Про Макалта вспоминать не стоит, Хара стал звездой НХЛ уже в «Бостоне», зато сыграл полученный пик на драфте. В 2001-м «сенаторы» выбрали под общим вторым номером Джейсона Спеццу, ставшего настоящим лидером клуба на долгие годы вперёд. Однако до Кубка Стэнли канадец «Оттаву» так и не дотащил, хотя в 2007-м «сенаторы» остановились лишь в финале.
Великим обмен не стал, однако эта сделка стала важным кирпичиком в выстраивании здания профессиональных отношений между НХЛ и профсоюзом игроков. Об истинной значимости того трейда весьма точно высказался сам Яшин, когда НХЛ вернулась после исторического локаута в сезоне-2004/2005.
«Теперь, глядя на коллективный договор лиги и профсоюза игроков, вижу, что наши усилия были не напрасными. Многие «серые» места в контрактах подчищены, более четко прописаны права и обязанности. Тогда арбитраж принял решение не в мою пользу, но был создан прецедент. Мой протест помог внести в контракты такой пункт, который помогает сегодня игрокам НХЛ отстаивать свое право на забастовку. Если ты не хочешь играть, никто не в силах заставить тебя выходить на лед. Раньше это право было размытым»,— рассуждал Яшин о том вызове, который он бросил НХЛ.
Правда, через несколько лет сам форвард и «пострадал» из-за этого коллективного договора (куда был внесён пункт о потолке зарплат), но, как вы знаете, в минусе Яшин всё равно не остался. Так что в борьбе за права игроков главный русский забастовщик НХЛ всё-таки преуспел.
- 25 февраля 2021
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