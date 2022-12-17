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Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин впервые в карьере проиграл 5 матчей подряд в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин впервые в карьере проиграл 5 матчей подряд в НХЛ
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нью-Йорк Айлендерс». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 5:4.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил пять шайб и отразил 24 из 29 бросков. Это поражение стало для 27-летнего россиянина пятым подряд, что случилось впервые в карьере Сорокина. За последние пять матчей россиянин пропустил 17 шайб с процентом отражённых бросков 87,5%.

В текущем сезоне Сорокин одержал 10 побед в 21 матче при проценте отражённых бросков 92,1%. Всего в НХЛ на счету россиянина 95 матчей, в которых голкипер одержал 49 побед, продемонстрировав процент отражённых бросков 92,3% и коэффициент надёжности 2.37.

Уроженец Междуреченска является обладателем Кубка Гагарина и золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной России.

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