Тротц: Овечкин оказался полной противоположностью тому, чего ждёшь от русского

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал об особенностях характера российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Величие Алекса в том, что он показывает увлекательную игру, из-за него молодёжь идёт в хоккей. Он с самого начала был нестандартным — не типичным суровым русским, а полной противоположностью. Когда пала Стена, мы увидели русских с их суровым несгибаемым характером, а Ови был ярким и эффектным, он привлекал всеобщее внимание своей игрой. Он оказал огромное влияние на игру – играл в силовой хоккей, вызывал ажиотаж, забивал голы. Делал всё то, что другие русские не показывали.
Я общался с ним на эту тему. Забавно, что он, оказывается, в 16 лет был на знаменитых сборах в ЦСКА у Тихонова, поварился с 30-летними мужиками, легендарными игроками, немного пожил той жизнью «за Железным занавесом». А когда пала Стена и всё изменилось, он оказался полной противоположностью тому, чего ты ждёшь от русских», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.
Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли.
- 17 декабря 2022
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:37
-
18:30
-
18:21
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:40
-
17:29
-
17:00
-
16:38
-
16:19
-
15:15
-
15:05
-
14:58
-
14:52
-
14:29
-
13:57
-
13:37
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:36
-
12:20
-
11:41