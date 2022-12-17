Тротц: Овечкин оказался полной противоположностью тому, чего ждёшь от русского

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц рассказал об особенностях характера российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Величие Алекса в том, что он показывает увлекательную игру, из-за него молодёжь идёт в хоккей. Он с самого начала был нестандартным — не типичным суровым русским, а полной противоположностью. Когда пала Стена, мы увидели русских с их суровым несгибаемым характером, а Ови был ярким и эффектным, он привлекал всеобщее внимание своей игрой. Он оказал огромное влияние на игру – играл в силовой хоккей, вызывал ажиотаж, забивал голы. Делал всё то, что другие русские не показывали.

Я общался с ним на эту тему. Забавно, что он, оказывается, в 16 лет был на знаменитых сборах в ЦСКА у Тихонова, поварился с 30-летними мужиками, легендарными игроками, немного пожил той жизнью «за Железным занавесом». А когда пала Стена и всё изменилось, он оказался полной противоположностью тому, чего ты ждёшь от русских», — сказал Тротц в подкасте НХЛ The Chirp.

Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Стэнли.