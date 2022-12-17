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Защитник «Динамо»: будем работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф

Защитник «Динамо»: будем работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф
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Защитник московского «Динамо» Никита Новиков рассказал о своей игре и об одной из целей клуба на регулярный сезон.

«Всегда хочется только побежать. У «Динамо» был небольшой спад, но вроде выходим на победную серию, поэтому всё отлично. Работаем, сейчас нас нагружают.

Доволен ли тренерским доверием? Конечно, я доволен. Тренеры мне доверяют и дают много возможностей проявить себя.

Во второй половине чемпионата стоит задача подняться выше в турнирной таблице? Будем работать над тем, чтобы подняться вверх и занять более высокое место перед плей-офф. Чем выше будет место, тем выгоднее», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний защитник провёл за бело-голубых 37 матчей, в которых набрал 2 (2+0) очка.

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