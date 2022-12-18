Овечкин ответил на вопрос, забьёт ли 802-й гол в пустые ворота, если представится шанс
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир предложил российскому нападающему «Вашингтон Капиталз» Александру Овечкину на вопрос, забьёт ли он 802 гол в карьере в пустые ворота, если ему представится шанс сделать это. Благодаря этому 37-летний форвард выйдет на единоличное второе место в истории НХЛ по шайбам, обогнав Горди Хоу.
«Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Овечкина Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
«Я воспринял это как «Да, я бы точно хотел», — подписал журналист.
Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на один гол от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).
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