Форвард «Нью-Джерси» Хишир грязным приёмом травмировал Баркова в матче с «Флоридой»
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В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
В одном из эпизодов матча в первом периоде на вбрасывании оказались два звёздных нападающих — форвард «Дэвилз» Нико Хишир и форвард «пантер» Александр Барков. Хишир в борьбе за шайбу на точке с силой надавил клюшкой на ногу финского форварда. После этого эпизода Барков получил травму и больше на лёд не выходил. Общее время игры Баркова составило 5 минут и 49 секунд.
Барков в текущем сезоне провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт 21 (6+15) очко. Хишир за 30 матчей текущего сезона отметился 29 (13+16) очками.
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