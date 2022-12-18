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Панарин стал четвёртым игроком в текущем сезоне НХЛ, выполнившим 30 результативных передач

Панарин стал четвёртым игроком в текущем сезоне НХЛ, выполнившим 30 результативных передач
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 30 ассистов в текущем сезоне. Он стал лишь четвёртым игроком, кому на сегодняшний день покорилась эта отметка в нынешнем сезоне.

Первое место по результативным передачам в сезоне занимает Никита Кучеров с 35 ассистами. Второе место у Коннора Макдэвида (34). Третье место занимает Леон Драйзайтль (33).

В текущем сезоне Панарин провёл 32 матча, в которых отметился 37 (7+30) очками.

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