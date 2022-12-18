Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в НХЛ

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.



В этом матче российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

25-летний нападающий быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в НХЛ, играя за клуб. Всего для достижения этой отметки Капризову понадобилось 167 матчей. Он обошёл Брайана Ролстона, который набрал 200-е очко за «дикарей» в 239-й игре.

Также Кирилл стал пятым левым форвардом в истории НХЛ по скорости достижения 200-го очка в лиге.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.