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Малкин до одного очка сократил отставание от Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ

Малкин до одного очка сократил отставание от Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1177 очков в 1011 матчах. Таким образом, Малкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ до одного очка. На счету Фёдорова 1179 очков в 1248 играх. Лидером этого списка является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 1445 очками в 1306 матчах.

Напомним, Малкин в предыдущем матче с «Флоридой» получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена.

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