Кейн и Тэйвз стали 11-й парой одноклубников в истории НХЛ, сыгравшей вместе 1000 матчей

Звёздные форварды «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз стали 11-й парой одноклубников в истории НХЛ, проведшей вместе 1000 матчей в лиге.

Данная отметка покорилась Кейну и Тэйвзу этой ночью в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который, к слову, оказался провальным для «Чикаго» (1:7). Ни один ни второй не отметились в этом матче набранными очками.

На счету Кейна в текущем регулярном чемпионате 22 (4+18) очка в 30 матчах. Тейвз имеет 17 (10+7) набранных баллов в 29 играх.

«Чикаго», с 18 очками в 30 матчах, замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона. Поражение от «Рейнджерс» стало для «ястребов» уже седьмым подряд. Примечательно, что последнюю победу «Чикаго» одержал так же в матче с «копами» — 4 декабря со счётом 5:2.