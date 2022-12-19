Фокс — 6-й защитник в истории «Рейнджерс» по количеству матчей с тремя и более передачами

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:1), который прошёл этой ночью.

Это достижение помогло Фоксу войти в шестёрку защитников в истории «Рейнджерс» по количеству матчей с тремя и более результативными передачами. Это девятый подобный матч для Фокса. По этому показателю он сравнялся с легендой клуба Роном Грешнером, который выступал за «копов» с 1974 по 1990 год. Лидером с большим отрывом является Брайан Лич (37 матчей с тремя и более передачами).

В текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Фокса 34 (7+27) очка в 33 матчах.

«Рейнджерс» одержали свою седьмую победу подряд. «Копы» набирают 41 очко и занимают третье место в таблице Столичного дивизиона.