Форвард «Миннесоты» оценил игру Капризова в последних матчах

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман прокомментировал игру своего одноклубника российского форварда Кирилла Капризова.

«Кирилл – особенный игрок. Он знает, как нужно бросать. Он отличается от некоторых суперзвёздных ребят из других команд, которые просто ждут, пока будет большинство, и там работают на результативность. Кирилл же бьётся всегда, он постоянно в борьбе. Капризов – самый трудолюбивый хоккеист. Он показывает действительно хорошую разностороннюю игру», — приводит слова Хартмана The Athletic.

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) Капризов набрал свои 200-е и 201-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Для этого 25-летнему хоккеисту понадобилось 167 матчей, что стало рекордом «Миннесоты».

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