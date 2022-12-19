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«Отдыхать устали». Заварухин — об игре «Автомобилиста» после паузы

«Отдыхать устали». Заварухин — об игре «Автомобилиста» после паузы
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с «Адмиралом» (2:3).

«Только 20 минут в третьем периоде команда играла, остальное время соперник не позволял играть в наш хоккей, много было ошибок, всё не в такт. Три гола сами себе забили.

Не ожидали «запланированного спада» после нагрузок в паузе? У нас нет такого понятия, мы готовились к этим играм. Что-то не получалось у ребят, но в третьем периоде появились силы и движение, надо так играть с первых минут.

Владимир Воробьёв отсутствовал на скамейке? Сами знаете, грипп ходит по стране, и до этого ребята болели, нас стороной не обходит.

Почему команда так выглядела после паузы? Отдыхать устали, наверное.

Два автогола? Даже три. Первый — от клюшки защитника, второй — от ног, от коньков, третий — от клюшки нападающего. Это хоккей, везёт тому, кто везёт», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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