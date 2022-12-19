«Как я мог не поставить капитана сборной России?» Главный тренер «Салавата» — о Кадейкине

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) рассказал об участии в матче Александра Кадейкина, который проводил третий матч за три дня, учитывая игры за сборную России на Кубке Первого канала.

«Хмелевски потерял шайбу на буллите? Такое бывает, слишком сильно разогнался. Не было мысли не ставить Кадейкина, как мы можем не ставить капитана сборной России? Да, прилетел за два часа до игры, но и сегодня провёл хороший матч.



Конечно, нам нужна помощь, усиление, вы сами видите. Хо-Сэнг на пути в Уфу, ждём его и рекомендаций от докторов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт 21 декабря дома с хабаровским «Амуром».