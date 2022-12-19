Главный тренер «Сибири»: на пятак нас не пускали, но мы туда особо и не лезли

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:3).
«Хотелось бы поздравить «Трактор». Очень прилично играли – дерзко в атаке, хорошо работали на пятаке, забили голы, сделали достаточное для победы количество блокированных бросков, чего, конечно, не скажешь про нашу команду. Блокированные броски показывают уровень самоотдачи. Мы, к сожалению, проиграли в этом компоненте, неважная была игра с нашей стороны. В атаке аналогично – на пятак нас не пускали, но мы туда особо и не лезли. Благодарен парням, что шли до конца. «Шесть на пять» мы, по-моему, забили в первый раз в сезоне. Это важный элемент, но часть команды из игры выпала.
Вратарь у «Трактора» здорово играет, команда здорово играет в обороне. 24 блокированных броска сегодня, а каждый бросок – это потенциальный гол. Команда вышла «умирать», ясно, что турнирное положение обязывает. Мы вышли поиграть в хоккей, а это неправильно. Сейчас матчи по уровню накала будут как в плей-офф. Все борются за места и очки. Очень важны самоотдача и правильное выполнение игрового задания», — приводит слова Мартемьянова сайт «Трактора».
После поражения «Сибирь» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 19 декабря 2022
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