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Воробьёв — о победе над «Амуром»: рад, что мы смогли пройти через «автобус» соперника

Воробьёв — о победе над «Амуром»: рад, что мы смогли пройти через «автобус» соперника
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1) и рассказал о причинах отсутствия Григория Дронова.

«Никогда не знаешь, как войдёшь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось, скажем так. Рад, что мы смогли пройти через «автобус» соперника – обороняющейся команды, блокирующей много бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка.

Дронов? Он играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Также Паше Акользину, он будет следующую игру играть. У нас есть определённая ротация», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче магнитогорский «Металлург» сыграет с «Адмиралом» дома 21 декабря.

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