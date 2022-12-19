Воробьёв — о победе над «Амуром»: рад, что мы смогли пройти через «автобус» соперника

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1) и рассказал о причинах отсутствия Григория Дронова.

«Никогда не знаешь, как войдёшь в игру после паузы. У нас сегодня не особо получилось, скажем так. Рад, что мы смогли пройти через «автобус» соперника – обороняющейся команды, блокирующей много бросков. Рад, что преодолели и забрали два очка.

Дронов? Он играл два дня подряд, летели сразу, поэтому дали отдохнуть. Также Паше Акользину, он будет следующую игру играть. У нас есть определённая ротация», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче магнитогорский «Металлург» сыграет с «Адмиралом» дома 21 декабря.