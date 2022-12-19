Овечкин высказался о шансе обогнать Горди Хоу в матче с главным клубом в карьере канадца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможности обогнать легендарного хоккеиста Горди Хоу по голам в матче с главным клубом в его карьере — «Детройт Ред Уингз». Капитан «столичных», забросивший в Национальной хоккейной лиге 800 шайб, отстаёт на один гол от великого канадского форварда (801).



«Конечно, было бы неплохо. Но никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Овечкина журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».



Отметим, что сыновья Хоу, Марк и Марти, будут присутствовать на матче. Встреча состоится в ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Старт матча запланирован на 3:00 мск.

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