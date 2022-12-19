Вудкрофт получил две минуты за споры с арбитром. ЦСКА удаление реализовал
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 5:1 одержали гости.
В начале третьего периода главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт был наказан двумя минутами за споры с арбитром. ЦСКА это удаление реализовал и сделал счёт 2:1. У армейцев отличился Тахир Мингачёв с передач Андрея Светлакова и Максима Соркина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проведёт 22 декабря с московскими одноклубниками. ЦСКА 21 декабря сыграет в гостях со СКА.
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