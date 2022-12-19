Второй бомбардир «Филадельфии» прошлого сезона пропустит всю регулярку НХЛ
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Американский нападающий «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Грег Вышински в своём «твиттере».
Отмечается, что 33-летнего игрока в среду ждёт операция на шее.
Аткинсон в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром «лётчиков». В 73 матчах Кэм забросил 23 шайбы и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 50 баллов при показателе полезности «-2». Всего за свою карьеру в НХЛ американец набрал 452 (236+216) очка в 700 матчах.
«Филадельфия Флайерз» после 32 матчей набрала 27 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Флайерз» примет «Коламбус Блю Джекетс».
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