Второй бомбардир «Филадельфии» прошлого сезона пропустит всю регулярку НХЛ

Американский нападающий «Филадельфии Флайерз» Кэм Аткинсон пропустит весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Отмечается, что 33-летнего игрока в среду ждёт операция на шее.

Аткинсон в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром «лётчиков». В 73 матчах Кэм забросил 23 шайбы и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 50 баллов при показателе полезности «-2». Всего за свою карьеру в НХЛ американец набрал 452 (236+216) очка в 700 матчах.

«Филадельфия Флайерз» после 32 матчей набрала 27 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Флайерз» примет «Коламбус Блю Джекетс».