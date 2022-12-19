«Пока весь сезон кувырком». Андрей Разин — об игре «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после поражения в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ) и оценил игру Даниила Пыленкова, оформившего дубль в матче.

«Практически повторился сценарий первой игры в Нижнем Новгороде. Также вели в счёте, также дали сопернику отыграться. Сегодня сыграли более строго. Практически не позволили нижегородцам играть на контратаках. Ошибки были, но голы были пропущены вследствие других причин. В целом рисунок игры сегодня был хороший. С «Торпедо» всегда обоюдоострый хоккей. Неплохо уезжать отсюда с ничьей в основное время. Жаль, что не реализовали моменты, где могли забить ещё и выиграть. Десять проигранных матчей за пределами основного времени, десять потерянных очков – это много. Большинство сегодня было неплохое, но не хватило заброшенной шайбы. В прошлой игре удалось забить, сегодня нет. Пока весь сезон кувырком. Моментов полно, но почему-то в наши ворота залетает на одну шайбу больше.

Даниилу Пыленкову сказал, чтобы он обратил внимание на свой бросок. Он бросает много, но неточно. Сегодня звёзды сошлись. Хотелось бы, чтобы он сегодня хет-трик сделал, тем более ещё пара моментов у него была. Есть над чем работать. По отсутствующим игрокам информация следующая: Луговяк приболел, а Вовченко и Хабаров отсутствуют ввиду тренерского решения», — цитирует Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Череповца в следующем матче примет дома «Сочи».