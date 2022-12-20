Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дауд повторил второй результат в истории «Вашингтона» по времени, затраченному на дубль

Дауд повторил второй результат в истории «Вашингтона» по времени, затраченному на дубль
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В составе столичной команды главным героем встречи стал нападающий Ник Дауд, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу. Американский форвард оформил дубль во втором периоде, причём две его шайбы уложились в 11-секундный интервал времени.

Дауд повторил второй результат в истории «Вашингтона» по интервалу времени между голами одного и того же хоккеиста столичной команды – в 1982 году Деннис Марук также дважды подряд в течение 11 секунд поразил ворота «Миннесоты Норт Старз». Клубный рекорд – 10 секунд – был установлен в ноябре 1990-го Стефаном Личем в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Примечательно, что капитан столичных Александр Овечкин даже в этой номинации находится в числе лидеров – 12 лет назад две шайбы россиянина в ворота «Калгари Флэймз» разделили 12 секунд.

Овечкин обошёл ещё одну легенду НХЛ. Но у «Вашингтона» сегодня другой русский супергерой! Овечкин обошёл ещё одну легенду НХЛ. Но у «Вашингтона» сегодня другой русский супергерой!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022